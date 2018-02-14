США возобновят создание сверхзвукового самолета QueSST X-Plane

Самолет осначтят узкими и длинными крыльями и встроенными в фюзеляж электрическими двигателями. Летать он будет на биотопливе.

Белый дом во вторник, 13 февраля подписал указ о финансировании проекта разработки сверхзвукового самолета QueSST X-Plane, сообщается на сайте ведомства.

Американское космическое агентство в следующем году получит из федерального бюджета 19,9 миллиарда долларов. Сколько из этих денег будет потрачено именно на создание самолета, не уточняется.

«X-Plane откроет новые возможности для американских компаний, которые позволят создать более быстрые коммерческие лайнеры, новые рабочие места, а также уменьшит время перелетов в два раза. Гиперзвуковые исследования также имеют решающее значение для национальной обороны», Первый полет QueSST намечен на 2021 год. По словам специалистов, самолет будет платформой для испытания новых технологий.

— сказано в указе Белого дома.

В администрации назвали требования к новому самолету — он должен быть экологически безопасен, перемещаться с как можно более высокой скоростью и быть более тихим по сравнению с аналогичными воздушными судами.