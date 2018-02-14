США возобновят создание сверхзвукового самолета QueSST X-Plane 

Самолет осначтят узкими и длинными крыльями и встроенными в фюзеляж электрическими двигателями. Летать он будет на биотопливе.
Белый дом во вторник, 13 февраля подписал указ о финансировании проекта разработки сверхзвукового самолета QueSST X-Plane, сообщается на сайте ведомства.
Также администрацией президента США было утверждено начало эксплуатации самолета, который разрабатывают инженеры NASA совместно с компанией Lockheed Martin.
Американское космическое агентство в следующем году получит из федерального бюджета 19,9 миллиарда долларов. Сколько из этих денег будет потрачено именно на создание самолета, не уточняется.
Первый полет QueSST намечен на 2021 год. По словам специалистов, самолет будет платформой для испытания новых технологий.
«X-Plane откроет новые возможности для американских компаний, которые позволят создать более быстрые коммерческие лайнеры, новые рабочие места, а также уменьшит время перелетов в два раза. Гиперзвуковые исследования также имеют решающее значение для национальной обороны»,
— сказано в указе Белого дома.
В администрации назвали требования к новому самолету — он должен быть экологически безопасен, перемещаться с как можно более высокой скоростью и быть более тихим по сравнению с аналогичными воздушными судами.