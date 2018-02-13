Опубликовано видео удара США по российским наемникам

Американские военные обнародовали видеозапись, на которой запечатлен удар по лояльным правительству Сирии силам, нанесенный в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.

На кадрах видно уничтожение танка Т-72, а также удар по артиллерийскому орудию и находящемуся возле него расчету. Американцы объясняют свои действия самозащитой от атаки на отряды поддерживаемых США «Демократических сил Сирии», однако доподлинно неизвестно, представляли ли какую-либо угрозу уничтоженные объекты. Отмечается, что среди жертв удара могли быть российские наемники.

Об уничтожении Т-72 американским беспилотником 13 февраля сообщил журналист Fox News . По его данным, это произошло 10 февраля после того, как лояльные правительству Сирии силы открыли огонь по военным международной коалиции во главе с США и их сирийским союзникам практически в том же месте, что и 7 февраля. Ни один американец не пострадал, однако трое находившихся в танке погибли. Танк якобы принадлежал тем же силам, которые на прошлой неделе атаковали штаб ДСС.