Ещё
Опубликовано видео удара США по российским наемникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео удара США по российским наемникам 

Lenta.ru 4 часа назад
Американские военные обнародовали видеозапись, на которой запечатлен удар по лояльным правительству Сирии силам, нанесенный в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.
>> США уничтожили советский Т-72
На кадрах видно уничтожение танка Т-72, а также удар по артиллерийскому орудию и находящемуся возле него расчету. Американцы объясняют свои действия самозащитой от атаки на отряды поддерживаемых США «Демократических сил Сирии», однако доподлинно неизвестно, представляли ли какую-либо угрозу уничтоженные объекты. Отмечается, что среди жертв удара могли быть российские наемники.
Об уничтожении Т-72 американским беспилотником 13 февраля сообщил журналист Fox News. По его данным, это произошло 10 февраля после того, как лояльные правительству Сирии силы открыли огонь по военным международной коалиции во главе с США и их сирийским союзникам практически в том же месте, что и 7 февраля. Ни один американец не пострадал, однако трое находившихся в танке погибли. Танк якобы принадлежал тем же силам, которые на прошлой неделе атаковали штаб ДСС.
Международная коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) 7 февраля нанесла удар по сирийским проправительственным силам. Сообщалось, что ополченцы в это время проводили операцию против спящей ячейки ИГ в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба. По различным данным, в результате атаки погибли или пострадали десятки человек. Сообщалось, что среди них могли быть российские наемники.
Lenta.ru: последние новости
США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны 51 Новые Су-25 сделали неуязвимыми для зенитных ракет Пентагон отказался от претензий к появлению «Искандеров» под Калининградом
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон прокомментировал сообщения о гибели россиян в Сирии88
Официальную версию крушения Ан-148 раскритиковали92
Киев назвал единственный способ вернуть Крым392
Под ледником нашли затерянный мир4
Экс-жена Джигарханяна выступила с неожиданным заявлением10
Видео
00:57
Украину предостерегли от экспериментов с Миг-29
Армия Оружие
01:19
Киев назвал единственный способ вернуть Крым
Украина В мире
00:59
«Задолбал со своим Саакашвили»: Ляшко устроил скандал
В мире Украина
00:49
На Западе запаниковали из-за «кремлевского доклада»
Экономика Компании
04:11
На Украине запретили книгу Поклонской
Украина В мире
01:27
США уничтожили советский Т-72
Ближний Восток Армия
00:22
Школьников в Перми заставили толкать заглохший автобус
Происшествия
00:46
На российскую базу в Сирии напали при помощи беспилотников
Армия Ближний Восток
01:47
Строители объяснили ситуацию с Крымским мостом
Общество
03:03
Чучело Масленицы сожгут на ВДНХ
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение