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США создадут флот бомбардировщиков-невидимок
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США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны 51 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Northrop Grumman
ВВС США планируют закупить сотню тяжелых американских бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider с применением стелс-технологии. Для этой цели военные приступят к консервации стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и Rockwell B-1 Lancer, чтобы освободить денежные средства для поддержки программы B-21, сообщает Popular Mechanics.
B-21 Raider, предназначенный для проникновения вглубь вражеских территорий, будет оснащен новейшими технологиями снижения заметности. Бомбардировщик пятого поколения является усовершенствованной версией B-2, разработанного по схеме «летающее крыло», и также способен нести термоядерные боеголовки.
Подробности о технических характеристиках самолета пока отсутствуют. Как пишет издание, ВВС хотят приобрести самолеты и вспомогательное оборудование на общую сумму 80 миллионов долларов.
В декабре 2017 года блог The Aviationist сообщал о необычной активности в районе Зоны 51, секретной военной базе в Неваде, что может свидетельствовать об испытаниях B-21 Raider. Энтузиасты и журналисты заметили появление крупного ангара и взлетной полосы. Предполагается, что на базе проверяли работу систем подавления инфракрасного излучения корпусом самолета и его двигателями.
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