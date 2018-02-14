«Один залп — и нет США»: Кедми рассказал, как Россия может использовать главный «щит» Америки как оружие против нее

Израильский эксперт Яков Кедми убежден, что Россия может уничтожить инфраструктуру США без применения ядерного оружия. Для этого РФ достаточно применить ракеты "Калибр". >> Сколько стоит «сдерживание РФ»: Пентагон пошел на рекорд "США верят, что они опять могут отделаться ведением войн не на их территории. Созданием и усилением ядерного и тактического оружия США надеются свести войну к тому, где оно применяется. Против США может быть применено только стратегическое оружие, а тактическое — это для войны в Европе и других регионах, откуда она якобы опять не дойдет до США", — описал эксперт логику Пентагона. "Однако американцы делают колоссальную ошибку. То, что еще вчера называлось тактическим оружием — ракеты с радиусом действия до 5 тыс. км — ракеты "Калибр" и подобные им показали, что когда их запускают с морской платформы, они могут быть очень эффективны. Развитие морских (подводных и надводных) и воздушных платформ с такого рода ракетами может представлять сильнейшую угрозу США. И сейчас парадоксально: океан, который защищал Соединенные Штаты, превращается в их уязвимую точку", — объяснил Кедми. Кедми в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву раскритиковал новую ядерную доктрину США. Помимо прописанной в ней возможности применения ядерного оружия не для защиты, а для "продвижения интересов", что эксперт назвал "преступлением против человечества", представитель Израиля обратил внимание на ставку Вашингтона на тактическое оружие. По мнению Кедми, это отражает "наивную веру" США, что от потенциальных противников их снова защитят океаны. Россия 1 // Кедми: один залп "Калибров" может уничтожить США и Европу "С океана — как с Атлантического, так и с Тихого, — с кораблей и подлодок можно запускать ракеты вроде "Калибра". Формально тактические, но залп таких ракет с Запада и Востока в течение часа может уничтожить все электростанции США. Один залп — и нет Соединенных Штатов. Конвенциональным, даже не ядерным оружием. А США от этого не защищены. Это только маленькая возможность, но она катастрофическая. И сейчас США придется вложить огромные средства для защиты от таких ракет, потому что Америка абсолютно не защищена. То же самое в отношении Европы. Один залп нескольких сот "Калибров" — и нет Великобритании, все ее инфраструктуры, электростанции и мосты будут уничтожены", — сказал эксперт. Россия же, по словам израильского эксперта, хорошо защищена от тактических ракет благодаря огромным размерам и усилиям, предпринимаемым руководством страны для предупреждения подобных угроз. "Проблема таких ракет со Средиземного моря решена базой в Тартусе, что отбросило американский флот в западную часть моря. И единственное уязвимое место с этой точки зрения — Северный Ледовитый океан, но усилия, которые вкладывает РФ в укрепление обороны с той стороны, делают его более безопасным", — подвел итог Кедми. Эксперт уточнил, что развитие тактического оружия может иметь критическое значение для опасности и результатов будущих войн. Руководство РФ в лице президента Владимира Путина и командования Вооруженными силами страны осознает это и делает серьезную ставку на тактические ракеты и противоракеты. Так, накануне Россия испытала на казахстанском полигоне новейшую противоракету, которая, по словам экспертов, сможет перехватывать ракеты противника в верхних слоях атмосферы и полностью обновить систему ПРО в Москве и центральной части РФ.