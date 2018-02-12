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США увеличат арсенал для «сдерживания РФ»
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США в разы увеличат запасы снарядов в Европе для сдерживания РФ 

Российская Газета 12 февраля 2018
Фото: EPA
Пентагон рассчитывает в разы увеличить закупку артиллерийских снарядов, в том числе для пополнения складов в Европе в рамках "сдерживания РФ". Такие планы, как передает РИА Новости, заложены в проекте оборонного бюджета США на 2019 финансовый год. На днях американская администрация внесла этот документ в конгресс.
Согласно бюджету, сухопутные войска США закупят более 148 тысяч гаубичных снарядов калибра 155 мм с максимальной дальностью поражения 22,5 км на общую сумму 203,8 млн долларов. Из этого числа около 59,5 тысячи снарядов планируется закупить для операций за рубежом, в частности для борьбы с терроризмом, а также для "сдерживания потенциальных противников и поддержки Европейской инициативы по сдерживанию (European Deterrence Initiative)".
Для сравнения, в 2018 финансовом году Пентагон закупил около 16,5 тысячи таких снарядов.
"Мы не готовимся к войне… Но мы планируем иметь такие запасы (боеприпасов), какие должны быть", — прокомментировал представитель пресс-службы сухопутных сил США.
Европейская инициатива по сдерживанию была принята США и странами НАТО после событий 2014 года в Крыму и на востоке Украины для "сдерживания агрессивных действий России". В рамках этой доктрины страны альянса приступили к наращиванию войск и военной инфраструктуры у границ РФ.
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