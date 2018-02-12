Ещё
Не допустить повторения: Су-25 станут неуязвимыми для ПЗРК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ 

РИА Новости 11 часов назад
На вооружение готова заступить новая модификация Су-25СМ3, который стал неуязвимым для ракетных ударов ПЗРК, пишет "Российская газета".
>> Уничтожение российского Су-25 раскололо боевиков
Отмечается, что боевая эффективность модификации в сравнении с Су-25 практически утроилась. В России удалось создать комплекс "Витебск", который гарантированно защищает от ракет с тепловыми головками самонаведения типа "Стингер" или "Игла". Этот комплекс уже установлен на всех вертолетах Ка-52, а также на находящихся в Сирии Ми-8, которые уже доказали его эффективность в деле, когда 8 октября 2016 года вертолет остался невредимым после обстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Также у штурмовиков Су-25СМ3 появилась возможность не только обстреливать наземные цели, но и вести воздушный бой. С помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС Су-25СМ3 сможет задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров и нанесет сокрушительный удар обозначенной цели даже при ограниченной видимости.
Сообщается, что штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".
3 февраля 2018 года в Идлибе был сбит российский самолет Су-25. Пилот катапультировался, но погиб, сражаясь с террористами.
РИА Новости: последние новости
Лавров: США пытаются подключить к передаче Киеву летального оружия Польшу Лавров рассказал о распространении системы ПРО США вокруг России Украина готовится к серийной модернизации ЗРК "Печора"
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидец сообщил о «ядерном ударе» в Московской области100
Настя Рыбка: «Самый крутой в жизни облом»143
В Москве взялись за «шереметьевскую братву»58
Украинцы предложили помочь с Ан-14887
По секрету: «Мы будем жить в другой России»22
Видео
06:51
Очевидец сообщил о «ядерном ударе» в Московской области
Катастрофы Другое
00:00
На месте крушения Ан-148 проходит поисковая операция
Происшествия
03:15
Названа предварительная причина падения Ан-148
Происшествия Катастрофы
03:23
Ханеке назвал #MeToo «охотой на ведьм»
Шоу-бизнес
01:00
Бузова рассказала о замене сексу
Шоу-бизнес
00:15
Известная актриса стала жертвой валютной ипотеки
Шоу-бизнес Недвижимость
00:33
В Симферополе задержали украинца за шпионаж
Криминал Происшествия
01:34
Украинцы предложили помочь с Ан-148
Происшествия В мире
00:28
Половина пассажиров Ан-148 были из Оренбургской области
Происшествия Катастрофы
04:00
«Всё ещё не могу поверить»: близкие вспоминают жертв Ан-148
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение