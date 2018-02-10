Пентагон отреагировал на «Искандеров» под Калининградом

Пентагон охарактеризовал размещение в Калининградской области РФ оперативно-тактических комплексов "Искандер" как "вызывающий сожаление дестабилизирующий шаг".
"Развертывание баллистических ракет малой дальности в Калининградском регионе — вызывающий сожаление и дестабилизирующий шаг, учитывая наступательный характер этого оружия, а также близкое расположение нескольких союзников [США] по НАТО", — сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл.
При этом размещение "Искандеров" в Калининградской области не является нарушением каких-либо американо-российских договоренностей. Такую позицию изложил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС Джонни Майкл.
"Хотя это и не нарушает каких-либо двусторонних договоров между США и Россией, развертывание данных ракет лишь способствует повышению напряженности между Россией и ее соседями", — утверждал вместе с тем он.