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Раскрыт ход разработки штатного боеприпаса для «Арматы»
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УВЗ рассказали о ходе разработки штатного боеприпаса для «Арматы» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Штатный боеприпас для новейшего танка Т-14 "Армата" еще не создан, однако есть положительные результаты в его разработке, заявил РИА Новости накануне гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
Ранее занимавший пост гендиректора УВЗ Олег Сиенко заявлял российским СМИ, что созданием боеприпасов для "Арматы" занимается госкорпорация "Росатом". По его словам, решение поручить разработку снарядов "Росатому" было связано со специфическими требованиями заказчика к данным боеприпасам. По состоянию на февраль 2017 года "Уралвагонзавод" ожидал от госкорпорации первой партии снарядов для проведения испытаний.
"Есть положительные результаты. Другое дело, что боеприпасной отраслью у нас традиционно занимался "Техмаш", эту компетенцию взял "Росатом", и сейчас они стараются эту компетенцию поддерживать. Есть специальные, интересные решения, которые, как мы думаем, принесут положительные результаты", — сказал Потапов, отвечая на вопрос, создан ли уже штатный боеприпас для "Арматы".
Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", на базе которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
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