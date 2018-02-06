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F-35 отучат падать
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F-35 отучат падать 

Российская Газета 7 часов назад
Многострадальные американские истребители пятого поколения F-35 будут оборудованы системами уклонения от столкновения с землей. Об этом сообщил в недавнем докладе Конгрессу США и Пентагону новый директор управления оценочных испытаний министерства обороны США Роберт Белер.
Он также подвел неутешительные итоги эксплуатации "новинки". По его словам к эксплуатации пригодна лишь половина выпущенных F-35. Другой половине просто нельзя подниматься в воздух.
Еще два года назад военные обнаружили в самолете 276 уязвимостей, которые относятся к работе операционной системы версии 3F. Обновление системы не помогло, в новой версии операционной системы 3FR6 осталось более половины выявленных уязвимостей.
Сейчас ежемесячно специалисты Пентагона находят в этих машинах в среднем по 20 недостатков в дополнение к уже выявленным.
Систему уклонения от столкновения с землей Auto-GCAS для этих истребителей разрабатывают из-за так называемого "физиологического фактора". Случаи, когда у пилотов во время испытательных полетов резко ухудшается самочувствие или они просто теряют сознание за штурвалом, повторяются с пугающей регулярностью — по два-три случая ежегодно.
Как правило, это происходит вследствие нарушения кровотока и снабжения мозга кислородом при сильных перегрузках.
Система Auto-GCAS отслеживает высоту и траекторию движения машины в автоматическом режиме. В случае, если она определяет неминуемое столкновение с землей, а пилот на аварийное предупреждение не реагирует, система берет управление на себя и направляет самолет вверх с максимальной перегрузкой 5g. При достижении безопасной высоты автоматика выравнивает курс машины и отключается.
Специалисты Пентагона планировали завершить разработку Auto-GCAS к 2024 году, но сейчас работы ускорены.
Стоит добавить, что по признанию американских военных F-35 "не дотягивает" до параметров истребителя пятого поколения. В частности, он не может без форсажа развивать сверхзвуковую скорость, ему свойственны низкая живучесть и маневренность.
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