«Сирийский экзамен» сделает Ка-52 универсальным истребителем танков

Эксперт: Вертолет Ка-52 будет модернизирован на основе полученного на территории Сирии боевого опыта

Ранее стало известно, что Минобороны РФ планирует закупить 114 новых вертолетов Ка-52. Перед закупкой вертолет пройдет модернизацию. Конструкторы планируют разработать новые ракеты повышенной дальности, а также улучшить оптическо-прицельную систему. Как пояснил военный эксперт Алексей Леонков , новая модификация Ка-52 создается благодаря полученному на территории Сирии боевому опыту. — Опыт боевого применения в Сирии показал, что нужно кое-что поменять в этом боевом вертолете, причем, прежде всего, это касается бортового радиоэлектронного оборудования. Просто большая часть боевых действий в Сирии была связана с тем, что они проходили в пустынной местности, и это давало большую нагрузку на все системы Ка-52, — отметил специалист в интервью ФБА "Экономика сегодня"