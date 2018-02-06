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«Сирийский экзамен» сделает Ка-52 универсальным истребителем танков
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Эксперт: Вертолет Ка-52 будет модернизирован на основе полученного на территории Сирии боевого опыта 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Ранее стало известно, что Минобороны РФ планирует закупить 114 новых вертолетов Ка-52.
Перед закупкой вертолет пройдет модернизацию. Конструкторы планируют разработать новые ракеты повышенной дальности, а также улучшить оптическо-прицельную систему.
Как пояснил военный эксперт Алексей Леонков, новая модификация Ка-52 создается благодаря полученному на территории Сирии боевому опыту.
— Опыт боевого применения в Сирии показал, что нужно кое-что поменять в этом боевом вертолете, причем, прежде всего, это касается бортового радиоэлектронного оборудования. Просто большая часть боевых действий в Сирии была связана с тем, что они проходили в пустынной местности, и это давало большую нагрузку на все системы Ка-52, — отметил специалист в интервью ФБА "Экономика сегодня".
Вечерняя Москва: последние новости
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