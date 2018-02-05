СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо «фальшивых»

Министерство обороны Хорватии потребовало от Украины заменить некачественно отремонтированные самолеты МиГ-21 новыми истребителями. Как сообщает газета Jutarnji list со ссылкой на осведомленный источник в оборонном ведомстве, речь идет о замене минимум четырех самолетов.

Скандал с "фальшивыми" МиГами разгорелся в Хорватии в 2016 году, когда оказалось, что большинство из 12 отремонтированных украинским предприятием "Укрспецэкспорт" самолетов непригодны к полетам.

Сообщается, что на прошлой неделе минобороны Хорватии направило Украине соответствующую служебную ноту. Загреб потребовал от Украины предоставить новые самолеты взамен некачественно отремонтированных в 2014 году. Договор о ремонте самолетов и закупке подержанных машин предполагал, что истребители прослужат еще 10 лет — до 2023 года, однако уже через пару лет ВВС Хорватии признали машины непригодными к полетам: из них текло масло, протекали топливные баки, отказывали бортовые навигационные системы. Один из последних полетов чудом не закончился гибелью экипажа — несмотря на отказ техники хорватские пилоты смогли посадить машину.

Министр обороны Украины Степан Полторак , посетивший недавно Загреб, в ходе визита признал, что договор был "не совсем выполнен" с "ущербом для хорватской стороны".

"Этот запрос является официальным подтверждением катастрофического ремонта хорватских военных самолетов на Украине, за который было уплачено 132,9 млн кун ($22 млн), а также доказательством преступных действий, которые совершило украинское предприятие, создав угрозу для жизни хорватских летчиков, а также разрушив боеготовность страны — члена НАТО", — пишет газета.

Издание сообщает, что пять самолетов оказались старыми машинами, бывшими на вооружении ВВС Болгарии до 1998 года. "Укрспецэкспорт" купил их на запчасти, а затем перебил номера на истребителях, перекрасил их и продал под видом "глубоко модернизированной техники". Также оказалось, что Болгария после списания пяти МиГ-21 официально оповестила НАТО об уничтожении самолетов, и неизвестно, как они попали на Украину.

В 2014 году украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" отремонтировала семь хорватских МиГ-21, а также продала Загребу еще пять таких машин. 12 самолетов были переданы хорватским ВВС в июле 2015 года, однако, по данным издания, они сразу стали ломаться, и восемь месяцев спустя в эксплуатации осталось только три. Как указывал Jutarnji list, существуют серьезные подозрения, что вся документация являлась поддельной, а ремонт самолетов вообще не проводился. Газета назвала это историю с "фальшивыми" МиГами "крупнейшим скандалом в истории хорватской армии".