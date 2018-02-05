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Россия поставила Украине оружие «сдерживания агрессора»
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Россия поставила Украине оружие «сдерживания агрессора» 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Allocer / Wikimedia
Россия в 2002 году экспортировала на Украину эталонный образец изделия 78 (ракету Х-35). Впоследствии экземпляр стал основой для создания Киевом первой собственной крылатой ракеты. Фрагмент копии документа в сеть выложила блогер diana_mihailova.
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Из представленных материалов следует, что один экземпляр изделия 78 экспортирован ГНПЦ «Звезда-Стрела» в адрес КБ «Луч» в рамках реализации соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий ОПК, заключенного в 1993 году правительствами Украины и России.
Первые испытания украинской крылатой ракеты состоялись 30 января 2018 года. Ракета наземного базирования, как отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, способна поражать наземные и морские цели. «Готов еще один существенный аргумент для сдерживания агрессора», — написал тогда чиновник в Twitter.
Военный блог bmpd, который ведут сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий, сообщал, что испытанная Украиной первая собственная крылатая ракета создана КБ «Луч» в рамках ОКР «Нептун» на основе российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У.
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