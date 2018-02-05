Россия поставила Украине оружие «сдерживания агрессора»

Россия в 2002 году экспортировала на Украину эталонный образец изделия 78 (ракету Х-35). Впоследствии экземпляр стал основой для создания Киевом первой собственной крылатой ракеты. Фрагмент копии документа в сеть выложила блогер diana_mihailova.

Из представленных материалов следует, что один экземпляр изделия 78 экспортирован ГНПЦ «Звезда-Стрела» в адрес КБ «Луч» в рамках реализации соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий ОПК, заключенного в 1993 году правительствами Украины и России.

Первые испытания украинской крылатой ракеты состоялись 30 января 2018 года. Ракета наземного базирования, как отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов , способна поражать наземные и морские цели. «Готов еще один существенный аргумент для сдерживания агрессора», — написал тогда чиновник в Twitter.