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Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель
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Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель 

РИА Новости 4 часа назад
Японское космическое агентство JAXA осуществило в субботу успешный запуск самой маленькой в мире твердотопливной ракеты-носителя SS-520-5, трансляция ведется в прямом эфире на сайте агентства.
Старт самой маленькой в мире ракеты-носителя с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима на юго-западе Японии состоялся в 14.03 по местному времени (08.03 мск).
Ракета должна вывести орбиту трехкилограммовый экспериментальный спутник геологоразведки и связи. Он был разработан в Токийском университете, в частности, для фотографирования поверхности Земли.
Разработанная в Японии трехступенчатая ракета SS-520-5, как и ее предшественница SS-520-4, является модификацией твердотопливной двухступенчатой ракеты SS-520 и достигает в длину немногим более 9,5 метра. Ее диаметр до 52 сантиметров. Вес ракеты-носителя составляет 2,6 тонны.
Запуск ракеты SS-520-4 состоялся 15 января 2017 года, но завершился неудачей. Через 20 секунд после старта прекратилась передача телеметрии ракеты, после чего специалистами было принято решение не подавать сигнал на вторую ступень ракеты о включении двигателя. После отключения двигателя первой ступени ракета-носитель упала в океан.
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