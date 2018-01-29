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Российский истребитель перехватил самолет США
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Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик в небе над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Как сообщили телеканалу три военных источника, перехват произошел над международными водами Черного моря.
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По информации CNN, речь идет о патрульном самолете P-3 Orion. Российский самолет приблизился к американскому на расстояние около полутора метров. Официальные лица США назвали перехват «небезопасным».
Отмечается, что P-3 Orion вынужден был преждевременно прекратить свою миссию.
 Ещё 5 источников 
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