Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик в небе над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщили телеканалу три военных источника, перехват произошел над международными водами Черного моря.

По информации CNN, речь идет о патрульном самолете P-3 Orion. Российский самолет приблизился к американскому на расстояние около полутора метров. Официальные лица США назвали перехват «небезопасным».

Отмечается, что P-3 Orion вынужден был преждевременно прекратить свою миссию.