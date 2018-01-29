РФ начинает обгонять США по беспилотным боевым системам

Американский эксперт рассказал о превосходстве российских боевых роботов

Россия начинает обгонять США в области беспилотных боевых систем, об этом говорится в статье американского эксперта Самуэля Бендетта, опубликованной в издании Defence One.

Как указывает автор статьи, Россия производит разведывательные беспилотники собственной разработки ( "Элерон" ) или по лицензии ("Застава" и "Форпост"). Они, пишет эксперт, отличаются от американских аналогов меньшими габаритами, простотой и низкой ценой, благодаря чему их можно использовать без боязни потерять.

Кроме того, Россия сокращает отставание от США в области ударных беспилотников — летом был представлен БПЛА с большой продолжительностью полета "Орион", к 2020 году российская армия получит дроны от "МиГа" и "Сухого". К тому же, пишет эксперт, Минобороны России ведет переговоры о создании "роев беспилотников с искусственным интеллектом".

Говоря о наземных комплексах, Бендетт пишет, что Москва уже активно использует роботов для разминирования и разведки. Так, в Сирии успешно были применены роботы "Уран-6", "Скарабей" и "Сфера". Кроме того, отмечает эксперт, к принятию на вооружение готовятся тяжелые боевые роботы вроде "Уран-9" и "Вихрь" и средние "Нерехта", "Платформа-М".

В то же время, пишет Бендетт, США "осторожничают" и только планируют развитие наземных роботов для наземной поддержки. Эксперт уверен, что у американского военного руководства возникают сомнения касательно этичности использования машин, способных убивать.

В статье отмечается, что в целом российские технологии все еще отстают от западных по таким ключевым направлениям, как средства связи, микроэлектроника и высокотехнологичные комплексы управления. Однако Россия быстро сокращает разрыв, особенно в области автономных систем, и военному руководству США давно пора задуматься об этом, резюмирует эксперт.