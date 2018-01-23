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Россия предупредила об угрозе войны в Европе
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Россия предупредила об угрозе войны в Европе 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / Daniel Mihailescu

Угроза военного конфликта в Европе растет из-за гонки вооружений, а готовящиеся в США новые антироссийские санкции будут рассматриваться в Москве как объявление войны. Об этом во вторник, 23 января, заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме в Давосе, сообщает The Financial Times.

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«НАТО просит больше оружия и распространяет его в Европе, и Россия будет отвечать тем же», — сказал Костин.

Риск столкновения между Россией и Североатлантическим Альянсом возрастает, это выгодно только генералам и производителям вооружений, полагает он.

По мнению президента ВТБ, отношения России и США сейчас хуже, чем во время холодной войны. В ближайшее время американский Минфин представить Конгрессу доклад о близких к президенту Владимиру Путину бизнесменах и госкомпаниях. Эти материалы могут стать поводом для введения в феврале новых антироссийских санкций.

Костин заявил, что не испытывает беспокойства по поводу возможных персональных санкций. Но любые ограничительные меры против российских компаний «будут все равно что объявлением войны», подчеркнул он.

«Нет ни одной причины, почему после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол купаться в проруби в Москве», — сказал Костин.

О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно в конце прошлого года. 17 января Киев заявил, что получит противотанковые комплексы Javelin американского производства в течение полугода.

В начале января в Минфине США заявили, что Вашингтон в ближайшее время введет новые санкции против российских граждан. В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями.

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