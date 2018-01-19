Россия создаст беспроводные ракеты

Новейшие российские космические ракеты будут запускаться без использования кабелей электропитания и связи, соединяющих носитель со стартовым столом. Об этом пишет газета «Известия».

На ракеты планируется установить аккумуляторы повышенной мощности и аппаратуру для передачи телеметрии через защищенные радиосети. По данным издания, первый таким носителем станет создаваемый «Союз-5». Над новыми технологиями работает «НПО автоматики». Проект находится на стадии разработки конструкторской документации.

Возможность беспроводного запуска должна повысить надежность российской ракетно-космической техники. «Чем меньше разъемов и контактов, тем меньше проверок они требуют. Сокращается время подготовки и количество персонала. Чем меньше кабелей связывает ракету с наземной инфраструктурой, тем лучше», — полагает гендиректор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

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В апреле 2016 года из-за просчета при изготовлении кабеля системы управления носителя «Союз» на сутки был отложен первый старт с новейшего российского космодрома Восточный.

«Союз-5» разрабатывается РКЦ «Прогресс» и РКК «Энергия» как будущая основная российская ракета среднего класса. Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур. Разрабатываемый «Энергией» пилотируемый корабль «Федерация» предназначен для отправки в космос на «Союз-5».