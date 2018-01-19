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Немцев напугал новый российский огнемет
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Немецкие СМИ рассказали об «адском оружии» России 

РИА Новости 10 часов назад

В России появится модификация одного из сильнейших вооружений, тяжелой огнеметной системы ТОС-1, пишет немецкое издание Stern.

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Отмечается, что в России создают модификацию ТОС-2, которая будет смонтирована на платформе "Армата", также предусмотрена и установка системы на колесном танке для повышения мобильности, предположительно, на унифицированной боевой платформе "Бумеранг", причем первый прототип уже находится в производстве.

Также сообщается, что у огнемета нет аналогов за рубежом, за исключением Сирии, где системой ТОС-1 пользуются правительственные войска. Особенности огнемета заключаются в том, что реактивная система залпового огня включает себя 30 труб, из которых выстреливают ракеты с термобарическими боеголовками, которые при попадании в одну и ту же цель вызывают эффект "аэрозольной бомбы" с колоссальной взрывной волной, причем после первой волны образуется вакуум. От этого эффекта, отмечает издание, невозможно спастись даже в подземных укреплениях: блиндажах и бункерах. Кроме того, "адское оружие" России способно зачищать минные поля.

По данным издания, новая система будет поставляться уже в 2018-2025 годах.

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