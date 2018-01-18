Ещё
Боевики научились создавать химоружие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики научились создавать химоружие 

Рамблер 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Mohammed Huwais

Боевики в Сирии и Ираке получили технологии по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза по нераспространению массового оружия, передает RT.

Министр отметил, что возрастающая угроза химического терроризма вызывает серьезную обеспокоенность.

«Боевики не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологиями и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, наладили разветвлённые каналы доступа к их прекурсорам», — сказал Лавров.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные о въехавшем в переход автобусе
«Простите нам наше счастье»
В Москве объявлено экстренное предупреждение
«В хрущевках секса нет!»
Пенсионеров освободили от одного из налогов
Видео
02:44
Захарченко: Украина собралась воевать
В мире
02:00
52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане
Происшествия В мире
00:18
Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище
Политика Общество
00:48
Европу парализовало
Погода ДТП
00:17
Сати Казанова впервые показала маму
Шоу-бизнес
01:16
Экс-жена обжаловала развод с Джигарханяном
Шоу-бизнес
01:03
Иней заколдовал дом в Екатеринбурге
Общество
00:22
Глюк'оZа «пропала» из-за банкротства мужа
Шоу-бизнес Другое
00:58
Снежный человек довёл собак до истерики
00:45
Жириновский решил попробовать мельдоний
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение