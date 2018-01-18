Боевики научились создавать химоружие

Боевики в Сирии и Ираке получили технологии по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза по нераспространению массового оружия, передает RT.

Министр отметил, что возрастающая угроза химического терроризма вызывает серьезную обеспокоенность.

«Боевики не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологиями и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, наладили разветвлённые каналы доступа к их прекурсорам», — сказал Лавров.