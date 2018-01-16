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Перехват российских Ту-160 британцами попал на видео
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Британские военные опубликовали видео перехвата российских Ту-160 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео перехвата российских ракетоносцев Ту-160 над Северным морем.

Кадры сняты с борта истребителя Eurofighter Typhoon. Видео опубликовано в Twitter министерства обороны Великобритании.

В понедельник два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей в сопровождении истребителей МиГ-31.

Ту-160 сопроводили два бельгийских истребителя F-16 над Северным морем, британские истребители Typhoon также поднимали в воздух по тревоге для перехвата российских самолетов.

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