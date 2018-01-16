США разрабатывают новое ядерное оружие

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СМИ: Пентагон разработает две новые ядерные боеголовки 

RT на русском 4 часа назад

Пентагон планирует разработать две новые ядерных боеголовки морского базирования. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ядерную стратегию Минобороны.

Как отмечается, первая будет представлять собой боевую часть с зарядом малой мощности, которая будет использоваться на ракетах Trident, установленных на подводных лодках.

Также Пентагон планирует разработать новую крылатую ракету с ядерным зарядом.

>> США создадут новую ядерную боеголовку

Ранее СМИ со ссылкой на проект ядерной доктрины Вашингтона сообщили, что Россия имеет значительные преимущества перед Соединёнными Штатами и их союзниками в производстве ядерного оружия.

RT на русском: последние новости
Newsweek: в Пентагоне полагают, что подводный дрон у России всё-таки есть Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсантов в Сирии К чему привело появление в арсенале СССР водородной бомбы
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