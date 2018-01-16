США разрабатывают новое ядерное оружие

СМИ: Пентагон разработает две новые ядерные боеголовки

Пентагон планирует разработать две новые ядерных боеголовки морского базирования. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ядерную стратегию Минобороны.

Как отмечается, первая будет представлять собой боевую часть с зарядом малой мощности, которая будет использоваться на ракетах Trident, установленных на подводных лодках.

Также Пентагон планирует разработать новую крылатую ракету с ядерным зарядом.

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Ранее СМИ со ссылкой на проект ядерной доктрины Вашингтона сообщили, что Россия имеет значительные преимущества перед Соединёнными Штатами и их союзниками в производстве ядерного оружия.