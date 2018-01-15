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США испугались секретного ядерного оружия РФ
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США испугались секретного ядерного оружия России 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: «Первый канал»

Пентагон официально признал угрозу США со стороны разрабатываемого в России подводного плавательного аппарата «Статус-6», оснащенного ядерной боеголовкой мощностью до ста мегатонн, сообщает Defense News.

Издание обратило внимание на предварительный проект нового «Обзора ядерной политики» — документа, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности США, который готовится для президента страны Дональда Трампа. В нем имеется черно-белая диаграмма, на которой сообщается о разработке в России межконтинентальной автономной ядерной торпеды «Статус-6».

Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, данное оружие протестировано 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров». «Статус-6» имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра.

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В ноябре 2015 года в ходе совещания у президента России Владимира Путина по оборонной тематике в сюжет ряда российских телеканалов попали кадры презентации, посвященные «Статусу-6». Согласно попавшим в эфир слайдам, эта система является оружием массового поражения, предназначенным в том числе для поражения объектов экономики противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этой утечкой пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».

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