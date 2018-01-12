Сирийских диверсантов накрыли «Краснополем»

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Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсантов в Сирии 

RT на русском 3 часа назад

Министерство обороны Россииопубликовало видео уничтожения диверсионной группы боевиков, которые 31 декабря 2017 года атаковали военную базу в сирийском Хмеймиме.

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Сообщалось, что группой российских сил специальных операций было установлено место базирования диверсантов рядом с западной границей провинции Идлиб.

Вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсантов в Сирии

Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате миномётного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим.

RT на русском: последние новости
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