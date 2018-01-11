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Русские «Печенеги» заметили в Сирии
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Русские «Печенеги» заметили в Сирии 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Вестник Мордовии

Пулеметы ПКП «Печенег» российского производства были замечены на вооружении у сирийской армии. Об этом пишет «Вестник Мордовии».

В сети появилось фото, на котором сирийский боец держит пулемет в руках. По информации портала, в настоящее время «Печенег» используется правительственными частями для борьбы с боевиками.

Официально это оружие было закуплено до начала гражданской войны в Сирии (в 2011 году) в небольшом количестве для подразделений специального назначения. Но первое фото пулемета появилось только в августе 2015 года, когда боевые действия уже велись.

Пулемет ПКП «Печенег» был разработан в 1995 году ЦНИИ Точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника. Стоит на вооружении ряда подразделений Вооруженных сил России и МВД. Помимо гражданской войны в Сирии «Печенег» применялся во второй чеченской кампании и конфликте в Южной Осетии.

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