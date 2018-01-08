Опубликовано фото атаковавшего Хмеймим дрона

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Минобороны показало атаковавший Хмеймим беспилотник 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Министерство обороны опубликовало фотографии перехваченного беспилотника боевиков, который атаковал российские военные объекты в Сирии.

Для атаки на российские военные объекты применялись беспилотники самолетного типа с наведением по GPS. Такие летательные аппараты использовались боевиками впервые, отмечают в российском военном ведомстве.

БПЛА были запущены с дальности более 50 километров, а предельная дальность их применения составляет около 100 километров, говорится в сообщении Минобороны. Все беспилотники были оснащены барометрическими датчиками, а также сервоприводами управления рулями высоты.

В Минобороны пришли к выводу, что инженерные решения, примененные боевиками при атаке беспилотников на российские объекты в Сирии, могли быть получены боевиками только стран, «обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах».

«Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране», — сказано в сообщении.

В настоящее время российские военные специалисты устанавливают, каким образом и по каким каналам боевики получили данное вооружение.

В результате атаки беспилотников никто на российских военных объектах не пострадал.

Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу, 6 января, российские средства противовоздушной обороны в Сирии выявили 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, которые приближались к российским военным объектам.

6 января в соцсетях сообщали об атаке дронов на российскую авиабазу. Позже информацию о неудачной атаке подтвердили западные СМИ.

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