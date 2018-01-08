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В порт Одессы вошел американский эсминец Carney DDG64 

ТВ Центр 5 часов назад
Фото: AFP 2017

Американский эсминец Carney DDG64 вошел в порт Одессы. Корабль пробудет там до 11 января. Эсминец стал первым натовским кораблем посетившим Одессу в 2018 году.

Американский эсминец Carney DDG64 вошел в порт Одессы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным одесского издания "Думская", корабль пришвартовался у причала нового контейнерного терминала Одесского порта. Carney стал первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в 2018 году. Эсминец пробудет в порту украинского города до 11 января. В командовании 6-го флота США заявили, что целью визита корабля является "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".

>> Эсминец США вошел в Черное море

Эсминец уже бывал в Одессе в июле 2017 года. Тогда он принимал участие в украинско-американских учениях Sea Breeze 2017.

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