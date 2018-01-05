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Эсминец США вошел в Черное море
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Американский эсминец вошел в Черное море, сообщили СМИ 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Reuters

Американский эсминец "Карни" стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году, сообщает украинская газета "Думская".

Ранее этот же корабль посещал Украину в рамках учений "Си Бриз-2017" в июле прошлого года. Тогда на его борту даже побывал президент страны Петр Порошенко. В этот раз, по всей видимости, эсминец вновь зайдет в Одесскую гавань, пишет издание.

Фотографии эсминца возле берегов Турции также разместил турецкий Twitter-аккаунт Yoruk Isik, в котором публикуются данные о движении военных кораблей через Босфор.

Эскадренные миноносцы типа "Арли Берк", к которому относится "Карни", имеют на вооружении две пусковые установки системы Aegis, которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминцев этого типа составляет 337 человек.

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