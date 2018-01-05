Киевские оружейники похвастались новым гранатометом

Специалисты киевского предприятия «Луч» разработали новый реактивный гранатомет калибра 107 мм.

Киевское оборонное предприятие «Луч» представило новейший украинский гранатомет, который призван заменить советский пехотный гранатомет «Рысь», стоявший на вооружении ВСУ до 2014 года.

Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, живой силы противника, а также сооружений из камня, кирпича или бетона, сообщает Народная армия.

Главной «изюминкой» нового гранатомета разработчики назвали современный оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания.

Для нового гранатомета разработали два вида 14-килограммовой реактивной гранаты — осколочно-фугасную и термобарическую.