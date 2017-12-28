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«Панцирь» отразил атаку на авиабазу Хмеймим
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ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии перехватила две ракеты боевиков 

РИА Новости 6 часов назад

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" перехватил две ракеты, выпущенные боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает издание "Аль-Масдар".

Боевики выпустили несколько ракет в сторону российской авиабазы из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. "Панцирю-С1" удалось сбить две из них пушечным и ракетным огнем. Еще одна ракета взорвалась в районе города Джабла в провинции Латакия, не долетев до базы.

В настоящее время вертолеты российских ВВС патрулируют район, откуда был совершен запуск ракет.

В пятницу на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что у российской группировки в Сирии надежная противовоздушная оборона (ПВО). Он подчеркнул, что комплексы С-400, С-300В и "Панцирь" совместно с истребителями обеспечили абсолютное превосходство ВКС России в сирийском воздушном пространстве. По словам министра, не было допущено ни одного случая нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме.

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