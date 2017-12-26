Россия запустила баллистическую ракету

Ракетные войска стратегического назначения испытали межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Пуск ракеты произведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

«Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Полученные экспериментальные данные будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО, оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет, сообщили в Минобороны.

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Ранее в Генштабе вооруженных сил России заявляли об опасности для российского потенциала ядерного сдерживания строящейся американской глобальной системы ПРО. На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что система ПРО США в Европе выведена на начальный уровень оперативной готовности.