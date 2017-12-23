«Подогреть кровопролитие»: США поставят оружие на Украину

США приняли решение о поставках оборонительного оружия на Украину

Власти США приняли решение о поставках вооружения на Украину. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. По её словам, помощь Киеву «носит исключительно оборонительный характер». Американские СМИ сообщают, что речь идёт о передаче противотанковых ракет и пусковых установок на сумму $47 млн В Кремле и МИД РФ считают, что подобные решения Вашингтона подтолкнут Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе.

Власти США приняли решение поставить Украине оборонительное оружие для обеспечения защиты её территориальной целостности и суверенитета. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Соединённые Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению её долговременных оборонительных возможностей для защиты её суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий», — говорится в заявлении Науэрт.

Она подчеркнула, что военная помощь Киеву «носит исключительно оборонительный характер».

«Мы всегда говорили о том, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя», — говорится в заявлении.

В то же время, как отметили в Госдепе, США остаются привержены минским договорённостям для урегулирования конфликтной ситуации на юго-востоке Украины.

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Телеканал ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что американский президент Дональд Трамп планирует одобрить поставки противотанковых ракетных установок Украине.

По данным телеканала, речь идёт о поставке 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок общей стоимостью $47 млн В частности, среди них может оказаться американская противотанковая система Javelin.

За деньги

21 декабря стало известно, что Госдепартамент США выдал коммерческую лицензию на поставку американского оружия Украине.

«Госдепартамент лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и лёгкого оружия Украине. У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи. Соединённые Штаты рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно», — сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщили изданию The Washington Post чиновники администрации Трампа, Киеву могут продать крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1, а также запчасти и боеприпасы к ним на сумму $41,5 млн В тоже время в самом Госдепе заявили, что правительство США не занимается прямыми поставками оружия на Украину.

«Правительство Соединённых Штатов напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительных вооружений Украине. Но мы также не исключаем вариант, что начнём это делать. В данный момент нам объявлять не о чем», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В Кремле считают, что возможные поставки летального оружия на Украину могут «подогреть» силы, стремящиеся к кровопролитию в Донбассе.

«Реакция Москвы на возможные поставки летального оружия на Украину хорошо известна. Наверное, это лишний раз подогреет и без того горячие головы тех националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования в Донбассе, абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что официальных заявлений со стороны Вашингтона по данному вопросу не поступало.

«Ситуация на грани»

О том, что США своим решением о передаче оружия подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе, заявила также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы крайне разочарованы информацией о том, что Вашингтон выдал лицензию… на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок», — сказала она в ходе еженедельного брифинга.

Захарова напомнила, что Киев продолжает обстреливать Донбасс.

«Фактически Вашингтон становится соучастником убийства людей, которые восстали против устроенного националистами государственного переворота на Украине», — добавила представитель министерства иностранных дел.

Так, в субботу представитель оперативного командования ДНР сообщил, что украинская сторона нарушает перемирие.

«Несмотря на достигнутые договорённости по соблюдению режима прекращения огня 23 декабря, подразделения украинской армии, начиная с 0:00 (мск), подвергли обстрелу район населённого пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и автоматические гранатомёты», — приводит слова представителя РИА Новости.

Военная помощь

Ранее власти США уже заявляли о намерении выделить Украине $350 млн в качестве военной помощи.

Как сообщалось на сайте комитета американского сената по вооружённым силам, деньги могут быть предоставлены в рамках «Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности».

В документе также говорится, что Вашингтон собирается выделить $100 млн прибалтийским странам для отражения «российской агрессии».

Кроме того, сообщалось, что Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать канадское летальное оружие.

Решение вступило в силу 13 декабря 2017 года.

По словам Марии Захаровой, США и Канада явно стремятся найти предлог для начала массированных поставок на Украину смертоносных видов вооружений.

Она призвала Вашингтон и Оттаву понять, что «силой конфликт в Донбассе, ставший следствием госпереворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие».