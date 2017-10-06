На Украине рассказали, какое вооружение рассчитывают получить от США



Киев передал Вашингтону список желаемого вооружения, уже проведены переговоры, и теперь все зависит от американской стороны, передает 112.ua слова начальника украинского Генштаба Виктора Муженко

Согласно заявлению Муженко, Киев сделал запрос на предоставление средств воздушной разведки, противотанковых систем и системы РЭБ. Начальник Генштаба Украины также сообщил, что теперь киевская сторона ожидает политического решения Вашингтона.



На вопросы журналистов о том, что может помешать Украине получить американское оружие, Муженко рассказал, что существуют мнения о возможном срыве поставок вооружений из-за взрывов на складе в Калиновке.





Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные инсинуации неприемлемыми. Москва неоднократно заявляла, что не участвует конфликта на Украине, но заинтересована в том, чтобы Киев смог выйти из кризиса. Как отмечали в российском МИД , Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.