За десятки лет, что истребитель F-16 Fighting Falcon является основой военно-воздушных сил США и их союзников, он стал многоцелевым самолетом, способным выполнять разные миссии. В модификации Viper ("Гадюка") эта машина останется на службе еще долгие годы. Но теперь у нее появились потенциальные противники — например, Су-35, который по многим характеристикам превосходит "Атакующего сокола".

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Но "рабочим флотом" США и их партнеров является именно F-16 Viper. Главными недостатками этого истребителя является отсутствие новейшего радара с активным электронным сканированием (AESA) и невозможность использования ракет "воздух-воздух" AIM-120 на высотах, на которых это могут делать, например, F-15 Eagle.



Система AESA необходима для отслеживания крылатых ракет и других труднодоступных целей. Усовершенствованные F-16E/F в Объединенных Арабских Эмиратах оснащаются современным радаром APG-80 AESA, но парк таких самолетов чрезвычайно мал.



Военно-воздушные силы США планировали модернизировать около 300 самолетов F-16 по программе Combat Avionics Programmed Extension Suite (CAPES), но она была отменена из-за сокращения бюджета.



Для F-16 Viper миссии "воздух-воздух" являются вторичными, и все же при наличии AESA эти самолеты могли бы вступить в противостояние с Су-35 на дальних дистанциях. Однако и такие сражения будут весьма проблематичными.



На небольших расстояниях исход поединка сводится к навыкам пилота и характеристикам используемого вооружения. Появление ракет R-73 и AIM-9X привело к тому, что боевые действия на дистанции видимости проходили по сценарию взаимного уничтожения.



В этом плане определенное преимущество возникает у российского самолета благодаря сверхманевренности. Однако опытный пилот F-16 все-таки сможет ее нейтрализовать.

