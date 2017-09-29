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Россия не будет передавать Турции технологии производства С-400
Россия получила аванс в счет будущих поставок в Турцию зенитных ракетных систем С-400. При этом Россия не будет передавать Турции технологию производства данного вида вооружений. Об этом заявил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
"Об этом сейчас речи не идет, пока речь пока только о поставке", — цитирует Кожина Интерфакс. Как отметил Кожин, точные сроки поставки пока неизвестны.
Ранее сообщалось о том, что Турция приобретет у России четыре дивизиона С-400 на сумму более двух миллиардов долларов.
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