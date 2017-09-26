Российские бомбардировщики нанесли удар по объектам ИГ* в Сирии



"В 12 часов 6 минут стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам международных террористических группировок в Сирии", — сказал он.

Взлетев с аэродрома "Энгельс" в России, бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака.

"В воздушном пространстве Сирии экипажи стратегических ракетоносцев выполнили пуски крылатых ракет Х-101 по вскрытым разведкой наиболее важным объектам ИГ и "ан-Нусры" в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб", — добавил генерал.

* Террористическая организация, запрещенная в России.