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Российские бомбардировщики нанесли удар по объектам ИГ* в Сирии
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам запрещенных группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В 12 часов 6 минут стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам международных террористических группировок в Сирии", — сказал он.
Взлетев с аэродрома "Энгельс" в России, бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака.
"В воздушном пространстве Сирии экипажи стратегических ракетоносцев выполнили пуски крылатых ракет Х-101 по вскрытым разведкой наиболее важным объектам ИГ и "ан-Нусры" в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб", — добавил генерал.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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