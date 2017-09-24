Видео: В Сирию для форсирования Евфрата прибыла уникальная техника РФ

Как сообщает "Вестник Мордовии", потребность в такой технике появилась потому, что сирийские войска ведут наступление в районе реки Евфрат.



ПММ-2М при собственном весе 36 тонн может переправлять боевую технику, весящую 42,5 тонн. А если собрать паром из двух или трех машин, его грузоподъемность увеличится соответственно до 85 и 127, 5 тонн. Чтобы соорудить паром из трех машин, достаточно 10 минут.



При этом ПММ-2М может двигаться по шоссе со скоростью 55 километров в час, а по воде — более 11 километров в час. Ее запас ходя составляет 500 километров. В экипаж машины входят три человека.



Также издание рассказывает о появлении в Сирии новейшего российского понтонного парка ПП-2005, который признан лучшим в мире и до сих пор применялся только во время учений. Понтонный парк, в который входят катера, а также речные и береговые звенья, перевозится на 42 автомобилях. По мосту парка длинной 268 метров может переправиться техника весом до 120 тонн.



Речные звенья монтируются на КАМАЗе. При этом общий вес составляет 12,8 тонн, а масса непосредственно понтонного звена 8,35 тонн. Машина движется со скоростью до 95 километров в час при запасе хода в 1000 километров.