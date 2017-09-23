National Interest: американская армия выпустила пособие о том, как воевать с Россией

Американская армия выпустила учебное пособие, которое рассказывает о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как вооружённые силы США должны ей противостоять, сообщает The National Interest . Пособие, в котором особое внимание уделяется российским операциям на Украине и в Крыму, предоставляет информацию о российской технике, а также указывает на слабые места России, которые могут быть использованы силами США.

National Interest: американская армия выпустила пособие о том, как воевать с РоссиейReuters

Американская армия выпустила учебное пособие о том, как победить Россию в гибридной войне, сообщает The National Interest.

Пособие «Российская война нового поколения», которое было выпущено в декабре 2016 года и недавно попало в сеть, рассказывает о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как вооружённые силы США должны ей противостоять.

В пособии, состоящем из 68 страниц, снабжённых фотографиями и данными о российской технике, которая может быть использована для ведения асимметричной войны, особое внимание уделяется российским операциям на Украине и в Крыму, в которых участвовали небольшие подразделения специальных операций — иногда работавшие под прикрытием — и небольшие, сильно вооружённые формирования регулярных российских войск, поддерживающие местные сепаратистские группировки.

Как пишет американское издание, авторы пособия приходят к выводу о том, что российская стратегия основана на достижении смены режима путём объединения с местными марионеточными силами, а не путём обычной военной победы российских войск. «Поскольку новая цель — изменение всей системы правления, подход России может заключаться в использовании любого рычага влияния, которым она обладает, для достижения этого изменения», — объясняют исследователи.

В пособии отмечается, что Россия освоила подход США к покрытию поля боя с помощью пилотируемых и беспилотных сенсорных систем для обнаружения сил противника, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией. «На тактическом уровне подход российских войск к современной войне можно кратко охарактеризовать при помощи „захвата цели“, — утверждает американская армия.

В пособии также указаны слабые места России, которые могут быть использованы силами США. Среди слабых мест России — отсутствие мотивации у призывников, слабая логистика, а также мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка.

Пособие рекомендует вооружённым силам США, например, тренироваться в условиях электронной войны, когда GPS и радиосвязь работают с помехами. Интересно и то, что, хотя армия США предупреждает о силе российской противовоздушной и электронной боевой техники, она также отмечает, что в настоящее время эта техника в дефиците и сосредоточена в Калининграде, на Украине и в Сирии, сообщает The National Interest.