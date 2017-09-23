В США создали «внезаконный» однозарядный дробовик

На рынке оружия в США появился необычный дробовик Maxim 50, который не подпадает под действие федеральных законов.

Как говорится в сообщении на сайте компании Silenser Co, производящей дробовик, впервые с момента принятия Национального закона об оружии в США (1934 год) гражданские могут наслаждаться стрельбой без оформления необходимых разрешений, заполнения формы 4473 (необходимой для покупки оружия), без налога на сумму 200 долларов, без фотографий и никаких отпечатков пальцев.

Создатели сделали дробовик калибра 12,7 миллиметра по технологии мушкета: в него можно зарядить только один патрон. Кроме того, ствол Maxim венчает глушитель, который нельзя снять.

Подобные характеристики выводят дробовик из-под американских законов о регулировании оружия.