Собкор «Ридуса» в Донбассе Анна Долгарева со ссылкой на военных казачьего батальона ЛНР «Ярга» выступила с заявлением, что руководство Луганской народной республики фактически бросило на убой батальоны «Ярга» и «Призрак».

В «Ярге» формально 230 человек. На линии фронта могут находиться 160 — 170 человек, — пишет Долгарева в своей авторской колонке на страницах «Ридуса», — Примерно столько же в «Призраке».

Как поясняет военкор, эти менее чем полтысячи военных сдерживают противника на направлениях к селам Желобок и Сокольники.

Не далее как в июне месяце эти населенные пункты штурмовала 59-я бригада ВСУ и понесла тогда позорное поражение. Теперь, как утверждает Долгарева, украинские военные обязательно будут мстить.

«Военным ЛНР запрещают открывать огонь под угрозой уголовной ответственности. В ДНР, кстати, этого нет. А тут собирают подписи под фотографию — типа, я обязуюсь огонь не открывать, а если открою, то согласен ответить по закону. Напротив, 93-я бригада ВСУ агитирует вступать в ее ряды, мотивируя желающих тем, что «у нас можно стрелять»», — пишет собкор «Ридуса».

При этом в понедельник все «линейные подразделения из горячих точек ЛНР по линии Бахмутки были выведены», как поясняет Долгарева, из-за проводящихся ВС ЛНР тактических учений.

«Два тербата на 45 километров. В каждом тербате — человек по 170 пехоты максимум. И трехтысячная бригада против них», — заключает военкор.