США засекретили данные о катастрофе истребителя в Неваде

На авиабазе Неллис, штат Невада, США, отказались подтвердить информацию о том, что самолет, разбившийся 5 сентября, был произведен в СССР или России, о чем ранее сообщало издание Aviation Week.





"Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены", — заявила РИА Новости представитель пресс-службы авиабазы, подчеркнув, что информация разглашаться не будет.

Погиб пилот





В результате авиакатастрофы погиб подполковник Эрик Шульц . По данным Aviation Week, он возглавлял эскадрилью, занимающейся испытаниями зарубежной военной техники, в том числе истребителей советского или российского производства. Журнал Popular Mechanics напоминает, что в распоряжении этого подразделения есть ряд самолетов советского производства, в том числе истребитель-перехватчик МиГ-29 и несколько Су-27. Боевые машины используются американскими летчиками для отработки действий против вероятного противника.

По предположению Popular Mechanics, в ходе тренировочного полета Шульц мог пилотировать Су-27. В материале журнала говорится, что летчик ранее участвовал в испытаниях истребителей F-35. Он считался чрезвычайно опытным пилотом и имел в общей сложности более двух тысяч часов налета.



Су-27 и МиГ-29





Су-27 — по классификации НАТО Flanker ("Удар во фланг") — многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого . Машина предназначена для завоевания превосходства в воздухе. Находятся на вооружении в России, Украине, Белоруссии, Китая и ряда других стран. Два Су-27 находятся в США в частном пользовании. Самолеты, согласно открытым данным, были приобретены на Украине.