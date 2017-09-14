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Самолет-разведчик НАТО приземлился в Риге
Фото: af.mil
Самолет ДЛРО НАТО, оснащенный системой AWACS приземлился в международном аэропорту Риги в Латвии.
Самолет прилетел в Латвию с немецкой военно-воздушной базы Гайленкирхен, сообщает Delfi.
На самолете в Латвию прибыли заместитель главы Главного управления союзных сил в Европе генерал Джеймс Эверад и командующий силами радиообнаружения и наведения генерал-майор Давна Данлоп.
Отмечается также, что по пути в Ригу самолет провел наблюдательный полет.
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