Самолет-разведчик НАТО приземлился в Риге

Самолет ДЛРО НАТО, оснащенный системой AWACS приземлился в международном аэропорту Риги в Латвии.

Самолет прилетел в Латвию с немецкой военно-воздушной базы Гайленкирхен, сообщает Delfi.

На самолете в Латвию прибыли заместитель главы Главного управления союзных сил в Европе генерал Джеймс Эверад и командующий силами радиообнаружения и наведения генерал-майор Давна Данлоп.

Отмечается также, что по пути в Ригу самолет провел наблюдательный полет.