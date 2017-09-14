Воздушно-космические силы России до конца нынешнего года пополнятся новейшими штурмовиками Су-25СМ3, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Главном штабе ВКС.



СМ3 за свои уникальные характеристики получил у военных летчиков прозвище "Суперграч". Штурмовики способны поражать цели на поле боя днем и ночью в любую погоду. Благодаря комплексу бортовой защиты, штурмовики практически неуязвимы для средств противовоздушной обороны.



До конца нынешнего года в войска поступит свыше десяти новых машин. Су-25СМ3 встанут в строй в Южном военном округе и четвертом Центре подготовки авиационного персонала ВКС. А в следующем году новейшие штурмовики появятся в частях штурмовой авиации в Забайкалье и на Дальнем Востоке.