Украинцы обнаружили «российский вертолет» в Херсонской области

Житель Украины опубликовал в Facebook фото и видео с якобы российским военным вертолетом, который, как утверждается, перелетел на территорию Херсонской области Украины из Крыма. «Российский К-52 над Херсоном (село Павловка) этим летом. А подскажите пожалуйста, кто по шапке получит за такой ляп? Говорят, что военные договорились с пограничниками о молчании», — написал Виктор Вишнивецкий в своем Facebook, опубликовав видео с вертолетом (осторожно, нецензурная лексика), который летит на небольшой высоте над селом.





Отметим, что видео не лучшего качества, нет и каких-либо опознавательных знаков на местности, чтобы с уверенностью сказать, что видео снято в Херсонской области.



Кроме того, возникли споры и относительно самого вертолета: большинство уверены, что это Ка-52 «Аллигатор», но некоторые предполагают, что это может быть Ми-24, которые стоят на вооружении украинской армии.



В комментариях под записью обсуждают, что вертолет залетел как минимум на 10 километров (произошло все якобы в селе Павловка Чаплинского района Херсонской области). Комментаторы предполагают, что залет был «провокационным», при этом многие критикуют украинские власти за то, что они никак на это не реагируют.



Любопытно и то, что видео было сделано, как сообщает Вишнивецкий, летом, а опубликовал он запись об этом с требованием максимального репоста только 5 сентября.