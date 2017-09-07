Александр Шевченко.

Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор", заявил журналистам в четверг начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ



Ранее в ходе военно-технического форума "Армия-2017" Минобороны РФ подписало контракт с Уралвагонзаводом на поставку партии данных машин, до этого БМПТ типа "Терминатор" производились исключительно на экспорт.

"В этом году на вооружение ВС РФ будет принята машина принципиально нового класса — боевая машина поддержки танков, интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия", — сказал Шевченко.