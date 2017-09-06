Российский концерн "Калашников" представил новый пистолет ПЛ-15К (компактный пистолет Лебедева). Видеопрезентация нового оружия опубликована на официальном сайте концерна.



В концерне сообщили, что новый ПЛ-15К сможет стать полноценной заменой пистолету Макарова.



Пл-15К создан на базе полноразмерного пистолета ПЛ-15 и имеет с ним схожие внутренние механизмы и принципы действия автоматики. Вес пистолета без патронов составил 0,72 кг. Емкость магазина — 14 патронов. Первые выстрелы из оружия были произведены 2 августа на форуме АРМИЯ-2017.

Пистолет ПЛ-15К. Кадр из видеопрезентации концерна Калашников