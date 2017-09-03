США перебросили танки в Грузию

Корпус морской пехоты США вместе с бронетехникой прибыл в порт Поти. Американцы прибыли в Грузию для участия в учениях Agile Spirit 2017 («Проворный дух 2017»), сообщает Министерство обороны страны

Среди доставленного в Грузию вооружения — танки Abrams, боевые бронированные машины LAV и другая техника. Разгрузка в порту шла под наблюдением заместителя главы Генштаба ВС Грузии полковника Николоза Джанджгава. После этого технику отправили железной дорогой из Поти в город Ахалцихе, а затем — в район учений на полигон Орфоло. Маневры с участием военных грузинской армии и стран НАТО будут проходить с 3 по 11 сентября.

В Минобороны Грузии заявили, что учения призваны укрепить взаимодействие стран — партнеров НАТО в совместных военных операциях, в реагировании на кризисные ситуации, подготовке вооруженных сил стран-участниц.

Участие в учениях примут военнослужащие Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины.