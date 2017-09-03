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КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда
Фото: AP Photo / Ahn Young-joon
КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Заявление было сделано по центральным ТВ КНДР. Трансляция заявления велась южнокорейским телеканалом YTN и японским NHK.
Пхеньян утверждает, что испытания прошли успешно и что утечки радиации не произошло.
Ранее лидер КНДР сообщил, что страна создала собственную водородную бомбу, компоненты которой " на 100% произведены в стране".
Утром в воскресенье соседние с Северной Кореей страны сообщили о подземных толчках в районе города Кильчжу, где расположен ядерный полигон Пхунгери. Япония и Южная Корея пришли к выводы что землетрясение имело искусственное происхождение и обвинили КНДР в проведении шестого ядерного испытания.
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