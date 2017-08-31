Опубликован мировой рейтинг армий

Специализированный портал Globalfirepower опубликовал рейтинг сильнейших армий мира. Как говорится в пояснении к рейтингу, составленному военными экспертами, при ранжировании учитывалось не просто общее количество оружия, а его разнообразие, численность кадрового состава армии и ее резерва, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура страны, добыча нефти и другие факторы, влияющие на обороноспособность страны.





Также указывается, что страны НАТО имеют в рейтинге бонус из-за «теоретического распределения ресурсов».

Первое место в рейтинге, по мнению военных экспертов, занимает армия США, у России второе место, замыкает тройку — армия Китая.





В десятку сильнейших армий мира входят также Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.



Армия Украины занимает в рейтинге 30-е место.



Всего в рейтинге представлены 133 страны.