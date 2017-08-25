В МИДе прокомментировали шумиху вокруг учений «Запад-2017»

«Раздуваемая шумиха носит искусственный характер и явно рассчитана на то, чтобы продемонстрировать западной общественности «обоснованность» затратных мероприятий по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО », — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что именно «эти действия» ведут к повышению напряжённости в Европе. В Москве и Минске предстоящие манёвры назвали «оборонительными».

Военные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября в Белоруссии. В них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. В манёврах будут задействованы порядка 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники и 10 кораблей.