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В МИДе прокомментировали шумиху вокруг учений «Запад-2017»
В министерстве иностранных дел России объяснили «искусственную шумиху» в западных СМИ по поводу российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Заявление ведомства передаёт РИА Новости.
«Раздуваемая шумиха носит искусственный характер и явно рассчитана на то, чтобы продемонстрировать западной общественности «обоснованность» затратных мероприятий по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО», — заявили в министерстве.
В ведомстве отметили, что именно «эти действия» ведут к повышению напряжённости в Европе. В Москве и Минске предстоящие манёвры назвали «оборонительными».
Военные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября в Белоруссии. В них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. В манёврах будут задействованы порядка 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники и 10 кораблей.
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