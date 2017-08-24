США установят в Палау радиолокационные станции



США установят новые радиолокационные станции (РЛС) в Палау, сообщило в среду информационное агентство AFP со ссылкой на совместное заявление Пентагона и правительства этого государства.

" РЛС позволят Палау расширить возможности по обеспечению защиты с моря, а США — дополнительные варианты для обеспечения авиационной безопасности" , — говорится в заявлении.



Отмечается, что " данное соглашение является обязательным для благосостояния воздушных и морских структур Республики Палау, а также для поддержания ее безопасности со стороны американских вооруженных сил".



США отвечают за оборону Палау, поскольку у этого государства нет собственных вооруженных сил. На данный момент американские военнослужащие не находятся на его территории.



Палау находится в 1300 километрах от Гуама.



В июле Пхеньян провел два испытания, как утверждается, межконтинентальных баллистических ракет, а затем пригрозил продемонстрировать свои возможности пуском сразу четырех ракет, которые должны упасть в море в 30-40 километрах от острова Гуам. Там у США размещены две военные базы, в которых КНДР усматривает угрозу для своей безопасности.